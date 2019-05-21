В Москве задержали экс-главу предвыборного штаба Навального Волкова

Ранним утром 21 мая представители правопорядка остановили такси, в котором ехал на работу бывший начальник предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, и без пояснения причин доставили его в столичное ОВД Даниловский. Об инциденте соратник оппозиционера рассказал у себя в Twitter.

Никогда такого не было и вот опять.

С утра пораньше наружка за такси, потом останавливают и задают странные вопросы. Вот стоим, не едем, но и не отпускают. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 21 мая 2019 г.

Чуть позже в участке Волкову вручили протокол по ст. 20.2.8 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) за участие в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года.

Митинг 9 сентября против пенсионной реформы побил рекорд по задержаниям: свыше 600 протестующих попали в автозаки. О жестких задержаниях граждан от 12 до 80 лет и ударах дубинками – в материале ЗАКС.Ру.