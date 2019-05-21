Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:35

Глава "Мемориала" в Грозном Оюб Титиев подал на УДО

фото ЗакС политика Глава "Мемориала" в Грозном Оюб Титиев подал на УДО

Руководитель отделения правозащитного общества "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев подал документы на условно-досрочное освобождение, передает "МБХ Медиа".

"Да, мы подали на УДО. Это вопрос не быстрый, суд может потребовать дополнительные документы, хотя мы все по максимуму подготовили. Ожидаем решения в конце мая - начале июня", - уточнил адвокат правозащитника Петр Заикин.

В ходатайстве отмечается, что Титиев за всё время суда не совершал никаких дисциплинарных проступков, строго соблюдал правила внутреннего распорядка колонии, участвовал в воспитательных мероприятиях и чтил традиции ислама.

18 марта 2019 года чеченский суд приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ). Защита правозащитника и он сам утверждали, что никаких запрещенных веществ мужчина никогда не употреблял, поэтому дело кажется им наспех сфабрикованным. Глава республики Рамзан Кадыров известен своим неоднозначным отношением к борцам за права и свободы человека, а также представителям сексуальных меньшинств.

Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
10:35 Глава "Мемориала" в Грозном Оюб Титиев подал на УДО

10:12 "Известия": 24 млн россиян утаивают сведения о своих доходах

9:52 Полиция пресекла деятельность аферистов, заработавших на "лечении" пенсионеров миллиард

9:25 В Москве задержали экс-главу предвыборного штаба Навального Волкова   3

20 мая, 22:25 Год в СИЗО за 100 тысяч рублей   1

20 мая, 20:53 Еще три комитета Смольного отчитались о доходах за 2018 год

20 мая, 20:20 СМИ: КГИОП хочет внести поправки в закон ради переезда СПбГУ в Пушкин   1

20 мая, 19:57 Петербургский активист написал заявление о краже мегафона при задержании на шествии 1 мая   2

20 мая, 19:31 Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов "Коммерсанта"   1

20 мая, 19:03 Кадыров разочаровался в Зеленском, заявившем о намерении вернуть Крым   7

20 мая, 18:58 Автора "Масяни" просили снять серию с противниками строительства храма в Екатеринбурге в виде зомби

20 мая, 18:31 Смольный: Петербург лидирует по темпам исполнения майских указов Путина от 2012 года   1

20 мая, 18:09 Арт-группа "Война" сообщила об аресте Олега Воротникова в Германии   1

20 мая, 17:51 Представители Матвиенко не сочли нужным комментировать увольнение журналистов из "Коммерсанта"   2

20 мая, 17:50 Премьер-министр Украины объявил о своей отставке

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.