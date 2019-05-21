Шлосберг: Уральский протест обнажил слабое место власти

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг назвал на своем YouTube-канале региональные "мусорные" протесты в Архангельской области и градозащитные протесты в Екатеринбурге бесспорно главным из того, что сегодня происходит в стране. Помимо самоценности акций важна, по его словам, симптоматичность того, как странно и непоследовательно на них реагирует власть, совершенно отвыкшая от проявлений народного гнева. Достаточно комично повели себя, считает политик, чиновники на местах, которые мгновенно после благосклонных к протестующим слов президента Владимира Путина "развернулись" на 180 градусов и стали делать вид, что с самого начала их очень заботило общественное мнение относительно строительства храма в центре Екатеринбурга.

Эта ситуация показала, насколько власти действительно боятся протеста всерьез. Сначала они не понимают, как реагировать, потом они принимают решение о силовом реагировании, потом выясняется, что это не работает, и непонятно, что делать после этого. — Лев Шлосберг

Политик также выразил сожаление, что в поддержку екатеринбуржцев и архангелогородцев не вышли и не выходят жители столицы, реагирующие таким образом только на внутримосковские события.

Митинги в столице Урала начались в мае, когда власть закрыла проход по центральному скверу, решив построить в нем очередную церковь. На четвертый день уличных демонстраций президент Путин заявил, что перед строительством следует в какой-либо форме посоветоваться с местными гражданами.