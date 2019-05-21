В штабе Навального связывают задержание Волкова с предстоящими выборами в Мосгордуму Задержание Леонида Волкова может быть связано с кампанией штаба политика Алексея Навального по выборам в Мосгордуму, полагают соратники оппозиционера. "Леонид Волков задержан. Причина - наша кампания, которая на ближайших выборах разрушит монополию «Единой России»", - выдвинуто предположение в Twitter "Команда Навального". О намерении баллотироваться в депутаты Московской городской думы заявляли двое сотрудников ФБК - директор фонда Иван Жданов и юрист Любовь Соболь. Волкова задержали утром 12 мая по дороге на работу. Полицейские остановили такси, в котором он ехал, и без объяснения причин доставили его в ОВД Даниловский. В участке соратнику Навального вручили протокол по ст. 20.2.8 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) за участие в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен