Движение "За права человека" находится на грани полного разорения

Глава общероссийского правозащитного движения "За права человека" Лев Пономарев, которого в последнее время на сотни тысяч рублей регулярно штрафует Минюст, выпустил полное отчаяния видеообращение. В нем он констатирует, что задолженностей перед государством у его детища накопилось уже на один миллион рублей и что организация находится на пороге банкротства и, как следствие, исчезновения. Для того, чтобы этого не случилось уже в ближайшее время, старейший правозащитник призвал граждан "подписаться" на ежемесячное пожертвование в "кассу" его движения.

"Движение "За права человека" и достаточно успешно защищает права человека. Мы ввязываемся во все бои, которые происходят сейчас между гражданами и государством", - сказал он, особо выделив скандальные дела "Сети" (признанной террористической и запрещенной в РФ организации) и "Нового величия".

Движение Пономарева основано в 1997 году. В его состав входят десятки правозащитных организаций по всей стране, которые Минюст имеет привычку штрафовать по отдельности. В последнее время повод для денежных наказаний, как правило, один и тот же: категорический отказ организаций регистрироваться в качестве "иностранных агентов".