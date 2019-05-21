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14:34

Центральный район не обнародовал доходы Мейксина

фото ЗакС политика Центральный район не обнародовал доходы Мейксина

Чиновники Центрального района представили 21 мая сведения о своих доходах за 2018 год. В отчете не указан заработок главы района Максима Мейксина - он получил свою должность в феврале 2019 года. 

С 2013 года по январь 2019-го Мейксин являлся главой комитета по промышленной политике,однако в сведениях о доходах сотрудников этого ведомства декларации чиновника тоже нет.

За 2017 год он отчитывался о 2,3 млн рублей дохода, двух участках, двух квартирах и гараже. У его супруги в прошлом отчетном периоде заработок составил 14,9 млн рублей. Из них 13,5 млн рублей, как указано в сведениях о доходах,  - "сумма оборота по предпринимательской деятельности". 

У главы района шестеро заместителей. Трое из них (Михаил Долгополый, Елена Трофимова и Дмитрий Бурдов) получили свои должности во втором полугодии 2018 года. Долгополый отчитался о 1,5 млн рублей дохода. В собственности у него есть квартира и мотоцикл Honda. У Трофимовой заработок составил 1,3 млн рублей. Она является владелицей двух квартир, гаража и автомобиля Opel Mokka. Доход Дмитрия Бурдова составил 1,7 млн рублей, в графе "недвижимость" у него указана квартира. 

Первый заместитель главы Центрального района Павел Спивачевский за 2018 год заработал 2, 4 млн рублей. У него есть две квартиры, участок, надувная лодка и автомобиль Toyota. 

Еще двое заместителей Алена Мироненко и Елена Кузина заработали по 1,6 и 1,9 млн рублей соответственно. 

Наибольший доход в администрации Центрального района задекларировал начальник Сектора по обеспечению деятельности межведомственной комиссии Павел Курашев - 6,1 млн рублей. В собственности у него три квартиры. В документе указано, что одну из них он приобрел благодаря личным накоплениям, подарку от родственников и ипотеке. 



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15:22    
Красавчег Мейксин.
И замыш его Долгополый хорошие отписки сочиняет.

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