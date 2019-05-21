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15:51

Глава РПЦ выступил против "шокирующей подачи" в искусстве

фото ЗакС политика Глава РПЦ выступил против "шокирующей подачи" в искусстве

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл в процессе официального общения с ректорами негосударственных вузов Москвы назвал очередную тенденцию настоящего времени, которая его коробит и не вполне устраивает. На сей раз таковой стало стремление разного рода художников в широком смысле этого слова к эпатажу и "оглушающему" воздействию на читателей, зрителей и слушателей, передает информагентство "Москва".

Жестокое, вызывающее и шокирующее творчество, по его разумению, само по себе не есть добро, если кроме грубого воздействия на психику адресата не несет в себе иных смыслов и целей. "Шок" как целеполагание, уверен главный православный в стране, разрушает личность воспринимающего произведение человека.

"Когда современное искусство в сознании огромного большинства людей связано с тем, что тебя ожидает что-то неожиданное, когда всерьез рассматривают какой-то полуразбитый стакан в качестве экспоната на выставке, то хочется сказать, что король-то голый, никакое это не искусство и идите вы подальше с этим искусством", - поделился патриарх своим компетентным искусствоведческим мнением, призвав как минимум к некоему "эстетизму". 

В предыдущие годы критики Кирилла удостаивались всевозможные гаджеты, феномен безналичного расчета, а также, по понятным причинам, аборты.

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