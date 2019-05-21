Глеб Павловский: Власть до последнего будет сопротивляться настоящим референдумам

Политолог и политтехнолог, в начале 2000-х входивший в предвыборный штаб остающегося до сих пор президентом Владимира Путина, Глеб Павловский выразил уверенность в том, что по спорным общественным вопросам центральная власть и чиновники на местах будут максимально препятствовать проведению того или иного непредсказуемого референдума. Поводом для обсуждения этой сравнительно узкой темы стали события в Екатеринбурге, где относительно непопулярного строительства церкви в сквере Путин предложил провести некий "опрос", не уточнив его формата. Ничего общего с референдумом, по мнению эксперта, предложенный опрос в любом его виде иметь точно не будет.

Опрос у нас уже довольно давно играет роль института, который заменяет институты решений. Собственно говоря, это опрос вместо демократических механизмов принятия решений. Это оказалось так удобно, конечно, при полном контроле. — Глеб Павловский

Что же касается плебисцита - регионального или федерального - то власть негласно давно зареклась до таких мер снисходить, заметил политолог, поскольку "температуры по больнице" доподлинно не чувствует.

"У них в сентябре бедствие, устраивать еще одно бедствие сейчас они явно не хотят", - напомнил Павловский, имея в виду предстоящий единый день голосования.

После ежедневных уличных протестов, сопровождавшихся стычками с правоохранителями и некими частными "бойцами", екатеринбургские власти пошли "на попятную" и приостановили строительство церкви в центральном сквере. Забор, возмутивший граждан, демонтировали.