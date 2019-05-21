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17:15

Заместителем министра финансов стал бывший чиновник Смольного

фото ЗакС политика Заместителем министра финансов стал бывший чиновник Смольного

Бывший петербургский чиновник Андрей Круглов, занимавший до недавнего времени пост зампреда правления ПАО "Газпром", назначен замглавы Министерства финансов РФ, говорится на сайте российского правительства. Соответствующий указ подписал премьер Дмитрий Медведев.

До 2001 года Круглов работал в комитете по внешним связям администрации Петербурга. О том, что он займет пост замминистра финансов, ранее говорил руководитель ведомства Антон Силуанов. Он сообщил, что Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.

Ранее сегодня, 21 мая, стало известно о кадровой ротации в петербургском МВД.

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