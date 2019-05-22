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11:35

Шульман заметила, что регионы быстро извлекли урок из екатеринбургских протестов

фото ЗакС политика Шульман заметила, что регионы быстро извлекли урок из екатеринбургских протестов

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, часто акцентирующая внимание на деталях взаимодействия между федеральным центром и региональными властями, нашла примечательными последствия протестов против застройки центрального сквера в Екатеринбурге.

По ее наблюдениям, чиновники в других регионов мгновенно усвоили, как себя вести не нужно - особенно после "окрика" президента Владимира Путина, потребовавшего опросить екатеринбуржцев на предмет того, нужна ли им очередная церковь в сквере или нет. Шульман иронично заметила, что чиновники на местах после этого резко стали вести себя более дальновидно.

"Мы видим, что мэр Челябинска заявил о том, что строительство часовни возле Южно-Уральского университета, против которого выступали жители, заморожено, а власти изучают опыт Екатеринбурга", - привела пример ученый.

Другой пример касается Красноярска: там местный мэр подписал постановление "об отказе в передаче земельного участка под строительство храма, чтобы сохранить сквер, прежде всего, в связи с наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма".

Наконец, за тот небольшой срок, что прошел с момента возникновения уральских митингов, в столице Бурятии власти, опять же, успели "сдать назад" и отказаться от строительства некоей "партизанской деревни", интересантом которой являлось Министерство обороны.

"Город Улан-Удэ — одна из немногих столиц субъектов Федерации, в которых вернули прямые выборы мэра. Это очень способствует вразумлению начальства — вот эта перспектива выйти на выборы", - предложила дополнительное объяснение совершившемуся факту Шульман.

Напомним, что столкновения граждан столицы Урала с разного рода силовыми подразделениями начались 13 мая. Под ежедневным давлением власть вынужденно отступила и демонтировала забор, которым ранее огородила центральный сквер для возведения в нем церкви.

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