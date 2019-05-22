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Новости

15:42

Матвиенко отрицает свою причастность к увольнению журналистов "Коммерсанта"

фото ЗакС политика Матвиенко отрицает свою причастность к увольнению журналистов "Коммерсанта"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношение к увольнению журналистов отдела политики «Коммерсанта» после публикации статьи о своем возможном уходе, передает ТАСС.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно», - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что так ведут себя «истеричные люди», а она к таковым себя не относит. По ее словам, за годы ее работы в политике о ней писали разное, и она «закалилась и воспринимает это уже как данность». «Если политик, то ты должен нести этот крест», - добавила спикер Совфеда, добавив, что журналисты преувеличивают ее влияние, говоря о ситуации с увольнением сотрудников «Коммерсанта».

Скандал разгорелся после того, как «Коммерсант» покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов. Они рассказали, что их вынудили уволиться из-за статьи о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Вслед за Ивановым и Сафроновым редакцию в полном составе покинул весь отдел, еще одиннадцать журналистов - в знак несогласия с увольнением Иванова и Сафронова.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин увольнение двух журналистов объяснил тем, что они якобы «при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант"». Представители Матвиенко ситуацию комментировать отказались.

Это не первый случай, когда проблемы в СМИ связывают с именем Матвиенко. В 2011 году из продажи изъяли тираж журнала «Власть», посвященный уходу Матвиенко с поста губернатора Петербурга в Совфед. Источники сообщали, что сделано это было по распоряжению комитета по печати.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:16    
Вспомним ей избиения пенсионеров на акциях против монетизации льгот.

16:05    
Она столько раз обманывала, что верить ей нельзя!!! Давно пора  на пенсию вместе со своим сынком -миллиардером...

15:57    
России нужны сварщики, слесари, металлурги и др. Чем меньше будет журналистов, тем лучше будет для России, особенно работающих на развал России в интересах Запада, как на "Эхо", Новой газете", "Дожде" и тд.!Всё это вражеские голоса!

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