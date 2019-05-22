Арашуков о лишении статуса сенатора: Коллеги, все то же может произойти с любым из вас

Бывший сенатор Рауф Арашуков ожидал, что его лишат полномочий на заседании Совета Федерации, но уверен, что его коллеги создали прецедент, и их самих могут мгновенно лишить неприкосновенности и полномочий, передает РИА «Новости».

По словам Арашукова, его уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить его статуса сенатора. Он отметил, что законодательство позволяет не лишать сенатора статуса, а вынести ему предупреждение.

«А еще я хотел обратиться к своим бывшим коллегам сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий, и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. Но вы сами создаете прецеденты, которые потом могут сильно ударить и по вам самим!» - убежден Арашуков.

По его мнению, сенаторы считают, что «поймали бога за бороду», получив статус и неприкосновенность, но завтра «все то же может произойти с любым» из них, и «все остальные так же дружно проголосуют».

22 мая Совфед единогласно проголосовал за прекращение полномочий Арашукова. Поводом стало то, что он не предоставил декларацию о доходах за 2018 год к 1 апреля, как того требует закон.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. При этом, заявили в комиссии, у него все равно была возможность сдать сведения. В середине апреля адвокат Арашукова сообщила, что ее подзащитный отправлял декларацию о доходах из СИЗО, но когда именно сотрудники изолятора отправили ее, неизвестно.

Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.