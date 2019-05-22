Правозащитник Идрисов: Горсуд должен отменить два штрафа задержанным на Первомае

Невский районный суд 21 мая рассмотрел дела четырех задержанных на шествии общедемократической колонны 1 мая на Невском проспекте. Рассмотрение ещё трех дел перенесли на пятницу, 24 мая, сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов.

Он выступал в качестве защитников задержанных на Первомае. По словам Идрисова, судья Светлана Петий решила рассмотреть два дела без присутствия задержанных на шествии Дениса Басенко и Дениса Копрова. Защитник выступил против, заявив, что закон обязывает судью прибегнуть к повторному извещению привлекаемых лиц или к приводу. Петий настояла на своём, сообщил Идрисов.

- Если 6 мая судья Петий со мной согласилась и откладывала по таким основаниям дела, то вчера она мне сказала, что пересмотрела свою позицию, посоветовавшись со старшими товарищами, и считает, что можно эту норму закона игнорировать, - рассказал собеседник ЗАКС.Ру.

Судья вынесла решения по делам Басенко и Копрова – штраф в 15 тысяч рублей каждому. При этом, оказалось, что обвиняемым выслали повестки с вызовом на 22 мая, заявил Идрисов. По его мнению, в таком случае решение Невского районного суда отменят.

- Судья Петий высказала такое сожаление, что защитнику Идрисову вот такой подарок от суда пришел, поскольку это, конечно, стопроцентная отмена. Суд допустил неправильное извещение лиц и рассмотрел дело в их отсутствие, - сообщил правозащитник.

Он вместе с подзащитными намерен обжаловать решение Невского районного суда в Санкт-Петербургском городском суде. Также Невский суд 21 мая вынес решения ещё по двум задержанным на Первомае: Инне Сергиенко и Алене Можаровой – штраф по 11 тысяч рублей каждой. При этом, Можарова тоже не присутствовала на заседании по своему делу – у неё ухудшилось самочувствие в здании суда, сообщил правозащитник. Решение по этому делу Идрисов с Можаровой планируют оспаривать.

Помимо этого, правозащитник высказался за привлечение внимания к делам по Первомаю. В частности, он благодарен уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову за выступление в Законодательном собрании города.

- Он сказал всё по делу, всё правильно. И со всеми оценками я как действующий правозащитник и участник событий подписываюсь. И большое ему за это спасибо и уважение, - высказался Идрисов. – Его выступление перед депутатами не имеет никакого, конечно, последствия, кроме обеспечения гласности. А это единственное, что может противостоять произволу, в том числе судебному.

Напомним, шествие общедемократической колонны на 1 мая было согласовано. Однако, правоохранительные органы разогнали участников акции и задержала более 60 человек. Некоторые из них позже обратились к медикам из-за полученных травм.

Ранее суды вынесли решения по девяти задержанным на акции. Двое организаторов Андрей Пивоваров и Александр Шуршев были арестованы на 10 суток, у остальных задержанных - штрафы в 10-20 тысяч рублей. Нескольких участников шествия отпустили из отделов полиции без составления протоколов.

София Саттарова

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