Леонид Волков получил 20 суток административного ареста

Задержанный в Москве утром 21 мая соратник и экс-начальник штаба политика Алексея Навального Леонид Волков по решению суда получил 20 суток административного ареста.

"Спасибо огромное всем, кто сегодня написал слова поддержки, я успел все прочитать, и душа моя радуется. Россия будет свободной!", - написал один из главных "навальнистов" у себя в Facebook.

По его словам, ему было смешно слушать речь судьи.

Запасшись книгами и заранее догадываясь, что его ожидает, Волков связал давление на него с осенними выборами в Московскую городскую думу и со своими неординарными способностями организовывать агитацию.

Характерно, что "взяли" политика за участие и призыв к участию в митинге 9 сентября 2018 года - против пенсионной реформы, почти девятимесячной давности. В Петербурге тот день ознаменовался избиением участников протеста на площади Ленина людьми в форме. Обвинители полагают, что Волков, ведя видеотрансляцию московской демонстрации, вдохновил ее участников на повреждение слоя краски, которым был покрыт один из припаркованных автомобилей.