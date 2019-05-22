Первый замглавы Приморского района заработал 10,2 млн рублей

Чиновники Приморского района 22 мая отчитались о своих доходах за 2018 год. Больше всех заработал, согласно сведениям администрации, первый заместитель главы района Алексей Никоноров - 10,2 млн рублей. За 2017 год он декларировал лишь 2,4 млн рублей.

В собственности у чиновника к двум участкам и жилому дому прибавился еще один участок площадью 17027,0+/-91 кв.м. Автопарк Никонорова за год существенно изменился. В декларации чиновника больше не числятся автомобили BMW 315, BMW 728, Mercedes-Benz GL 350 bluetec, мотоцикл Yamaha FZ и катер Koral 330. Зато остались BMW 318, мотоциклы Ducati 696 и Harley Davidson VRSCF Muscle, трицикл BRP can-am RD, катер Crestliner Super Hawk, два прицепа и числящийся в угоне квадроцикл CF 500A.

Доход главы района Николая Цеда гораздо скромнее - всего 2,5 млн рублей. У него есть квартира и автомобиль Audi Q-7. Супруга Цеда заработала за 2018 год 3,4 млн рублей. В списке ее недвижимости значатся три участка общей площадью 4213 кв.м, дом и доли в двух квартирах.

Новая квартира благодаря, как указано в декларации, "накоплениям за предыдущие годы" появилась у заместителя Цеда Ольги Акацевич. Теперь у нее два земельных участка, дом, доли в двух квартирах и еще одна квартира, которой она владеет целиком. Из транспортных средств у чиновницы Приморского района есть только парусная лодка. Зато супруг Акацевич владеет автомобилями Mercedes ML 350 и Infiniti QX80, тремя снегоходами, двумя прицепами и парусной лодкой. А вот из недвижимости у него только доля в квартире на 103 кв.м. Доход супруга замглавы в 2018 году составил 12,6 млн рублей, что на 10 млн рублей меньше заработка за прошлый отчетный период. Сама Ольга Акацевич заработала за год 1,6 млн рублей.

Еще одна заместитель главы района Инесса Волкова отчиталась о 3,2 млн рублей годового дохода. Вероятно, увеличить доход св два раза ей помогла продажа доли в квартире.

Трое других заместителей Роман Волковский, Антон Александров и Андрей Хобец отчитались о годовых доходах в 1,5-2 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.