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Новости

10:20

Сокуров, Басилашвили и другие деятели культуры выберут проект памятника Гранину

фото ЗакС политика Сокуров, Басилашвили и другие деятели культуры выберут проект памятника Гранину

Макет памятника писателю Даниилу Гранину выберет сегодня, 23 мая, специальная комиссия жюри, состоящая из видных деятелей культуры, уведомляет пресс-служба Российского военно-исторического общества, выступившего инициатором установки монумента. Скульптуру установят в рамках реализации национального проекта "Культура".

Заседание жюри пройдет в особняке Румянцева на Английской набережной. Всего в комиссии 15 членов, в том числе народный артист СССР Олег Басилашвили, режиссер Александр Сокуров, народный художник России Андрей Ковальчук, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина и другие. Председателем комиссии избрана замминистра культуры Алла Манилова.

На конкурс представлено 23 проекта памятника. Победителям трех первых мест достанутся денежные премии.

Монумент установят близ библиотеки у дома №6 по Дальневосточному проспекту.

Ранее, напомним, на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице открыли мемориальную доску в память о Гранине - в этом доме он жил и работал.

Также было объявлено, что 2019 год станет "годом Гранина". Это второй "именной" год в новейшей истории России, до этого 2006-й был назван в честь Дмитрия Лихачева - по инициативе Гранина. 

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13:10    
11:29. Не несите бред, так как Романов никогда не боролся с Андроповым за место Генсека, так как весовые категории были совершенно разные...Несколько позже его кандидатура рассматривалась, но он был оклеветан Черненко идр. Если бы он стал Генсеком вместо Горбачёва, то СССР был бы жив и процветал, как процветал Ленинград под ГЕНИАЛЬНЫМ руководством Романова. Вдумайтесь только в то, что он построил жилья в Питере намного больше за время руководства, чем все вместе взятые градоначальники за всю историю нашего города, десятки станций метро и тд. Гранин, Лихачёв-интеллигентствующие балаболы, они ему совершенно не ровня!!!!!!!!!

11:29    
10:26 Это твой любимый Григорий Романов - "очень спорная личность", партийный интриган, записной антисемит. Из его воспоминаний: "Вот был случай — я остановил публикацию книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Византийские легенды». Редактором этой книги была Софья Полякова — еврейка. Приглашаю я Лихачева к себе, спрашиваю прямо: «Зачем вы таких людей к работе привлекаете?» Он спрашивает: «Каких?» Я: «Тех, которых не нужно». Он: «Евреев, что ли?» Я: «Да». Его это тоже почему-то обидело...". Кстати, вам и Романов, и Андропов нравятся? А ничего, что они ненавидели и боролись друг с другом, за тёплое руководящее место генсека?

10:26    
Гранин очень спорная личность, особенно за крайне тенденциозный и пораженческий показ жизни блокадного Ленинграда! Не зря за это его жёстко критиковал Гр. Вас. Романов -величайший глава нашего города!

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