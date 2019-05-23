Сокуров, Басилашвили и другие деятели культуры выберут проект памятника Гранину

Макет памятника писателю Даниилу Гранину выберет сегодня, 23 мая, специальная комиссия жюри, состоящая из видных деятелей культуры, уведомляет пресс-служба Российского военно-исторического общества, выступившего инициатором установки монумента. Скульптуру установят в рамках реализации национального проекта "Культура".

Заседание жюри пройдет в особняке Румянцева на Английской набережной. Всего в комиссии 15 членов, в том числе народный артист СССР Олег Басилашвили, режиссер Александр Сокуров, народный художник России Андрей Ковальчук, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина и другие. Председателем комиссии избрана замминистра культуры Алла Манилова.

На конкурс представлено 23 проекта памятника. Победителям трех первых мест достанутся денежные премии.

Монумент установят близ библиотеки у дома №6 по Дальневосточному проспекту.

Ранее, напомним, на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице открыли мемориальную доску в память о Гранине - в этом доме он жил и работал.

Также было объявлено, что 2019 год станет "годом Гранина". Это второй "именной" год в новейшей истории России, до этого 2006-й был назван в честь Дмитрия Лихачева - по инициативе Гранина.