Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:50

Следователь: В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

фото ЗакС политика Следователь: В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Дома у бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова были найдены наркотические вещества - это стало ясно после проведенной экспертизы, сообщил следователь во время заседания суда по продлению ареста экс-чиновнику, делится "Интерфакс".

Что за вещество было найдено - не разглашается. По данному факту возбуждено новое уголовное дело, выделенное в отдельное производство.

Между тем, адвокат Абызова Сергей Дроздов известил, что обыск в квартире экс-министра проходил без него, а на обнаруженном пакетике с наркотиком отпечатков пальцев его подзащитного не было.

"Неизвестно, как в квартире оказался этот пакетик", - добавил он.

Абызов арестован до 25 мая по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

Позднее было арестовано всё имущество экс-министра на сумму, превышающую 437 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
14:10 Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного   1

13:53 Мэр Екатеринбурга: Я не готов вычеркивать сквер из опроса о строительстве храма

13:50 Следователь: В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

13:26 Иван Цецерский ушел с должности главы Пскова

13:05 СМИ: Пьяный священник устроил поножовщину в Троице-Сергиевой лавре

12:49 Суд снял арест со счетов Алексея Навального по делу "Ив Роше"

12:31 Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины   1

12:16 Петербургские фонари оснастят 5G-передатчиками

11:50 Прокуратура проверит гимназию, создавшую неравные условия для поступления мальчиков и девочек   1

11:36 В Ярославле уничтожили памятную доску Немцову   3

11:25 Мэр Екатеринбурга настаивает на поименном голосовании за будущее место храма   1

11:06 Метростроевцам вернули 80 млн рублей задолженностей по зарплатам

10:40 Беглов преждевременно поздравил петербуржцев с Днем города

10:20 Сокуров, Басилашвили и другие деятели культуры выберут проект памятника Гранину   3

10:00 Смольный решил избавиться от маршруток   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.