Суд на 2 месяца продлил арест экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы решил на два месяца - до 25 июля - продлить арест бывшему главе "Открытого правительства" Михаилу Абызову, уведомляет ТАСС.

Следователи полагают, что данная мера необходима для того, чтобы экс-министр не смог, оказавшись вне стен СИЗО, скрыться или уничтожить доказательства по делу.

На заседании сторона обвинения сообщила также, что в ходе следственных мероприятий, проводимых в квартире подсудимого, были обнаружены некие неназванные наркотические вещества. В связи с данным обстоятельством было возбуждено отдельное делопроизводство.

Абызов арестован по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области

Под арест попало также всё имущество экс-министра на сумму, превышающую 437 млн рублей.