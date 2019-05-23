СМИ: Макаров пользуется экс-дачей Матвиенко, находящейся в оперативном управлении управделами губернатора

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров предположительно пользуется дачей в поселке Солнечное, которая официально находится в оперативном управлении администрации губернатора, пишет «Новая газета».

По данным издания, жильем, связанным с Макаровым, называют дачу в Солнечном, адрес которой совпадает с указанным в перечне объектов недвижимого имущества и земельных участков, опубликованном на сайте Смольного: этот участок обозначен как «Резиденция К-13». В публикации указано, что в разное время года здесь регулярно наблюдали автомобиль «Мерседес» с московскими номерами, на котором доставляют Макарова в ЗакС.

Рыночная стоимость участка в этом месте оценивается более чем в 300 млн рублей, без учета стоимости домов. Оценить аренду подобного участка, считают журналисты, непросто: похожий вариант сдается за 250 тысяч рублей в месяц, но площадь участка в пять раз меньше, площадь дома меньше на треть, нет гостевых домов, бани, далеко до пляжа, в стоимость не включена охрана и обслуга. «Резиденция К-13», по данным издания, охраняется круглосуточным постом, и работа одного охранника оценивается в более чем 130 тысяч рублей в месяц.

По сведениям издания, эту же резиденцию ранее занимала Валентина Матвиенко после назначения полпредом в СЗФО. Участок числился за ГБУ «Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом»: в публикации указано, что между сторонами был заключен соответствующий договор. С 2014 года резиденция находится в ведении управделами губернатора – а оно заниматься коммерческой деятельностью не может.

В законе «О гарантиях деятельности лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга» описывается порядок начисления разных выплат, исчисление стажа, выделение субсидий, предусмотрены «дополнительные гарантии» в виде транспортного обеспечения и добровольного медстрахования. О резиденциях в законе речи не идет. В законе «О гарантиях деятельности депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга» указано, что исполнительная власть должна предоставить депутату нежилое помещение площадью не менее 30 квадратных метров для приема граждан в избирательном округе, обеспечить связью и транспортом – и снова не говорится о резиденциях. Тот же закон определяет, что гарантии работы «депутатов предоставляются на основе принципа равенства всех депутатов независимо от возраста, срока полномочий, занимаемой должности» в парламенте и других критериев. Однако другие депутаты пользуются служебными «Тойота Камри», а не «Мерседесами».

Журналисты не смогли добиться от пресс-службы ЗакСа и управления делами губернатора Петербурга ответов на вопрос, на каком основании Макаров мог бы пользоваться этим имуществом. В ЗакСе сообщили только то, что Макаров предоставляет сведения о доходах в соответствии с законом – хотя подобная недвижимость никак не отражена в последней декларации. В управлении делами губернатора «Новой газете» не ответили в установленный законом срок.

Летом 2018 года выяснилось, что в 2015-м Макаров заключил договоры аренды на две дачи, а спустя год – на еще одну. Спикер вскоре подтвердил, что арендовал льготные дачи, предназначенные для инвалидов и малоимущих семей по коммерческой цене. Он назвал их «курятничками» и заметил, что «их никто не арендует, потому что жить там невозможно». Макаров заявил, что написал заявление об отказе от аренды «через 15 секунд» после того, как появилась публикация о его домиках. Однако затем выяснилось, что те же самые объекты арендовали люди, которые могут быть связаны с Макаровым, или их полные тезки.

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