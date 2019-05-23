Глава КГИОП пересел на BMW X5, а его сотрудница заработала 25,4 млн рублей

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров за 2018 год увеличил свой доход на 1,3 млн рублей и сменил автомобиль.

Чиновник отчитался о заработке в 3,1 млн рублей. В собственности у него по-прежнему только гараж. А вот транспортное средство глава комитета сменил. Вместо Volvo XC90 у него теперь BMW X5.

У супруги председателя доход составил 1,7 млн рублей. В собственности у нее две квартиры.

Наибольший доход за 2018 год получила ведущий специалист отдела государственного учёта объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учёта объектов культурного наследия Лидия Хабло - 25,4 млн рублей. За 2017 год она декларировала лишь 1,2 млн рублей. Вероятно, чиновнице удалось успешно продать недвижимость. Вместо квартиры в 120 кв.м у нее появилась новая в 58,7 кв.м. Кроме того, раньше Хабло владела 2/3 долями в квартире на 71,8 кв.м, а теперь у нее появилась еще одна доля.

Наименьший доход указала сотрудница отдела зон охраны периферийных районов Анастасия Герега - 602 рубля. У нее нет ни квартиры, ни машины. Зато ее супруг отчитался о 51,6 млн рублей доходов. Он владеет жилым домом, автомобилями Toyota land cruiser 120 и Mazda 3.

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