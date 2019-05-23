Минкомсвязи прописал угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязи подготовило проект постановления, в котором прописано, при каких условиях российский сегмент интернета может перейти на автономный режим работы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе перечислены три вида угроз, которые могут привести к переводу рунета на автономный режим работы. Первая из них – это угроза целостности. Под ней понимается невозможность установить соединение и передачу информации между пользователями сети.

Вторая прописанная в документе – это угроза устойчивости. Ее определяют как отказ части оборудования или катастрофы природного и техногенного характера.

Третья угроза - безопасности функционирования. Под ней подразумевается ситуация, когда оператор не может противостоять попыткам хакеров взломать оборудование, а также «преднамеренным дестабилизирующим внутренним и внешним информационным воздействиям» на сеть.

Закон об автономной работе рунета подписал Владимир Путин 1 мая. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.