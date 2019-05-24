Экс-сотрудник штаба Путина покинул кронштадтскую администрацию

Бывший глава аппарата петербургского предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Шульга больше не работает в должности заместителя главы Кронштадтского района.

Сведений о чиновнике нет в опубликованных 24 мая декларациях о доходах сотрудников районной администрации. Информацию об увольнении ЗАКС.Ру подтвердили в пресс-службе Кронштадтского района. Назвать дату увольнения сотрудника в пресс-службе не смогли.

В Кронштадте Шульга с июля 2018 года курировал спорт, физическую культуру и молодежную политику. До этого чуть больше месяца проработал на аналогичной должности в Колпинском районе, а еще раньше был заместителем главы администрации Токсово.

Также Шульга работал советником бывшего вице-губернатора Константина Серова, который в феврале 2019 года возглавил администрацию Фрунзенского района. Во время президентской кампании 2018 года Сергей Шульга вместе с Серовым работал в петербургском штабе Владимира Путина на позиции главы аппарата штаба.

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