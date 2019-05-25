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Новости

14:20

Беглов подтвердил свое выдвижение в губернаторы

фото ЗакС политика Беглов подтвердил свое выдвижение в губернаторы

Врио губернатора Александр Беглов дал понять общественности, что намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в осенних выборах городского главы.

Соответствующее заявление, на которое ссылается издание "МБХ Медиа", он сделал на встрече с жителями Курортного района 25 мая. В ходе диалога граждане предложили ему баллотироваться в губернаторы.

"Я принимаю ваше предложение", - ответил Беглов.

Выборы пройдут 8 сентября. В них желают участвовать депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Михаил Амосов, депутат Госдумы Владимир Бортко и общественный деятель Красимир Врански.



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15:32    
Один уже лизнул. Кто на новенького?

14:33    
Удивительно, но Беглов за время своего временного правления в Питере не сделал ни одной ошибки, проявив при этом наглядно свои высокие управленческие способности! Если он продолжит действовать также в ближайшие 100 дней до выборов, то победа ему гарантирована на выборах с результатом в 55-60%!

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