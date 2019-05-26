Опрошенный "навальнистами" спецназовец отрекся от своих слов о стрельбе по митингующим

Официальный телеканал Министерства обороны "Звезда" опубликовал видеозапись, на которой боец спецназа, рассказавший тюменскому штабу Алексея Навального о том, что в его части проходил опрос о готовности стрелять по митингующим, заявил о фальсификации беседы и отрекся от своих слов.

В ролике "навальнистов", напомним, военнослужащий на условиях анонимности поведал о поименном анкетировании, проведенным Минобороны. Ведомство желало узнать о готовности бойцов в случае необходимости вести прицельный огонь по участникам протестных акций. Спецназовец подтвердил Znak.com свои слова, сказанные сторонникам Навального, и прислал в редакцию копии своих документов.

На видеозаписи "Звезды" военный публично называет свое имя - Артур Епифанцев - и сообщает, что является матросом контрактной службы. Он уведомляет, что в ролике "навальнистов" "имел место монтаж" и никакого опроса о стрельбе по митингующим на самом деле не было.

"О нем я услышал только в штабе Навального. Более того, я глубоко сожалею, что обратился в эту организацию. У меня огромное чувство стыда, что я неумышленно опорочил свою часть, своего командира и товарищей по службе, о чем глубоко сожалею", - резюмирует послание Епифанцев.