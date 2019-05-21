"Навальнисты": Минобороны провело опрос среди силовиков о готовности стрелять по митингующим

Министерство обороны поинтересовалось у военнослужащих об их готовности применить оружие по отношению к участникам протестных акций в случае поступления соответствующего приказала, сообщил на условиях анонимности боец спецназа штабу Навального в Тюмени.

Он рассказал, что в начале 2019 года в его часть приехали "люди из Москвы", которые привезли с собой бланки с опросами. Всех бойцов в обязательном порядке заставили принять участие в анкетировании. Опрос проходил поименно. На бланках были вопросы о политических предпочтениях военных, а также о том, кого из представителей оппозиционного движения они поддерживают.

"Самый неприятный вопрос, который там стоял — если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих. Все, с кем я контактировал, говорили мне, что раньше такого не было. Это очень многих повергло в шок", - признался спецназовец.

Сторонники Навального, беседовавшие с мужчиной, подчеркнули, что боец действительно служит в вооруженных силах России - на условиях полной анонимности он предоставил подтверждающие сей факт документы.