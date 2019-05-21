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Новости

13:03

"Навальнисты": Минобороны провело опрос среди силовиков о готовности стрелять по митингующим

фото ЗакС политика "Навальнисты": Минобороны провело опрос среди силовиков о готовности стрелять по митингующим

Министерство обороны поинтересовалось у военнослужащих об их готовности применить оружие по отношению к участникам протестных акций в случае поступления соответствующего приказала, сообщил на условиях анонимности боец спецназа штабу Навального в Тюмени.

Он рассказал, что в начале 2019 года в его часть приехали "люди из Москвы", которые привезли с собой бланки с опросами. Всех бойцов в обязательном порядке заставили принять участие в анкетировании. Опрос проходил поименно. На бланках были вопросы о политических предпочтениях военных, а также о том, кого из представителей оппозиционного движения они поддерживают.

"Самый неприятный вопрос, который там стоял — если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих. Все, с кем я контактировал, говорили мне, что раньше такого не было. Это очень многих повергло в шок", - признался спецназовец.

Сторонники Навального, беседовавшие с мужчиной, подчеркнули, что боец действительно служит в вооруженных силах России - на условиях полной анонимности он предоставил подтверждающие сей факт документы.

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14:01    
13-10
7 минут от публикаци (13-03) - провокатор отработал свои гроши вонючим вскудахтом.

13:55    
Это у нас только по пьянке делалось...

13:51    
13: , 13:16
А вас "мочить" за призывы к мочилову населения России.
А также за разжигание розни среди граждан.
Не попадайтесь, с*ки!

13:16    
Чтобы не доводить дело до стрельбы, надо заблаговременно всю прозападную "пятую колонну" силой депортировать на Запад или на Восток в лагеря бывших единомышленников-антисоветчиков! Тем более на смену им едет масса патриотов России-антизападников из ДНР и ЛНР! Для матушки России будет очень хороший размен населением!

13:10    
Всех мятежников, которые попытаются развалить и уничтожить Россию в интересах Запада обязательно надо стрелять, нечего с ними церемониться!

Страница 1-ая (всего: 1)
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