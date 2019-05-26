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Новости

11:45

"Трусливый врио": активисты "Времени" разместили на остановке плакат против Беглова

фото ЗакС политика "Трусливый врио": активисты "Времени" разместили на остановке плакат против Беглова

Участники движения "Время" разместили на одной из остановок общественного транспорта на Невском проспекте плакат, критикующий врио градоначальника Северной столицы Александра Беглова.

На рекламном постере присутствует фотография временного губернатора, подписанная следующими словами: "Ваш город разрушит трусливый врио.  Беглов Александр Дмитриевич любит себя и разгонять митинги, боится критики в свой адрес".

Накануне, 25 мая, Беглов наконец известил общественность о своем намерении участвовать в выборах градоначальника Петербурга. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:24    
"Активнутые, противные..." - эта фраза, которая вырвалась из подкорки Беглова, отражает его истинное отношение к петербуржцам. Сеть ломбардов его семейки говорит о многом. Я за ростовщика не голосую!

11:56    
Вот только на мелкие гадости в стиле старухи шапокляк и способна прозападная "пятая колонна"...гавкнуть из подворотни и смыться быстро, быстро...

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