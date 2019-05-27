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Новости

18:13

Три администрации районов Петербурга опубликовали доходы сотрудников

фото ЗакС политика Три администрации районов Петербурга опубликовали доходы сотрудников

Администрации Петроградского, Петродворцового и Курортного районов обнародовали сведения о доходах сотрудников. Декларации опубликованы на сайте администрации Петербурга 27 мая.

Доход руководителя Петроградского района Ивана Громова остался на прежнем уровне – 2,2 млн рублей. Своей собственности у него нет, только квартира на 77,4 кв.м в пользовании. Ею же  и ещё одной квартирой на 80 кв.м пользуются супруга и три ребенка Громова.

На 133 тысячи рублей стал меньше доход первого заместителя главы района и дочери спикера Законодательного собрания Марины. Ее доход за 2018 год составил 2,7 млн рублей. Список собственности Лыбаневой остался прежним: садовый домик, два участка земли, комната, ¾ доли в квартире и три нежилых помещения. 

Не произошли за год изменения и у замглавы Андрея Цибиногина. Его доход составил 1,7 млн рублей.  Доход заместителя руководителя администрации Дмитрия Думназева вырос на 290 тысяч рублей до 1,7 млн рублей. Их коллега Елена Ячменева заработала за 2018 год 2,1 млн рублей. 

Замглавы Евгений Корабельников увеличил доход на 200 тысяч рублей до 1,6 млн рублей. Он владеет двумя дачными домами с двумя земельными участками, двумя квартира, гаражом и машино-местом. Также у Корабельникова две машины (Mercedes-Benz S 350 и BMW X5), мотоцикл и появилась моторная лодка «Нептун 40».

Доход главы Петродворцового района Дмитрия Попова не подвергся серьезным изменениям – он заработал 2,1 млн рублей. Руководитель районной администрации сохранил в собственности земельный участок на 1 тысячу кв.м и автомобиль Audi A-6. В пользовании у Попова квартира и садовый дом, которые принадлежат его супруге. Помимо этого, она владеет машиной Audi A-4, а доход жены Попова составил 194 тысячи рублей.

Данные о доходе первого заместителя главы Сергея Иваненко в 2018 года остались аналогичны 2017 году – 1,7 млн рублей. Такой же доход у замглавы Натальи Дмитриевой. Обогнала своих коллег заместитель руководителя администрацией Галина Зенченко: ее доход составил 2 млн рублей. 

Доходы главы Курортного района Натальи Чечиной администрация не опубликовала. Районный руководитель заняла свой пост в январе 2019 года.

Заместитель главы района Игорь Белокопытов в 2018 году получил доход в 2,1 млн рублей. Владеет Белокопытов только автомобилем  Jeep Grand Cherokee, а квартира и жилой дом с земельным участком находятся в его пользовании. 

У замглавы Александры Модины также доход сохранился на прежнем уровне – 1,7 млн рублей. У нее в собственности, квартира, земельный участок, машино-место и два автомобиля: Infiniti FX 30 и BMW X6. 

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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