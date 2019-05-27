Имена Басилашвили и Фрейндлих увековечат на "Аллее звезд"

Народные артисты России, актеры Большого драматического театра Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих за свой уникальный вклад в петербургскую культуру удостоились именных золотых "звезд", vbyb-копии которых им вручил врио губернатора Александр Беглов. Вечером 27 мая оригинальные знаки признания появятся на Пионерской площади, на "Аллее звезд", сообщает сайт Смольного.

Премия городского правительства в области культуры и искусства вручается с 2004 года в 12 номинациях в день рождения Петербурга.

Любопытно, что имя Басилашвили прозвучало в тот же день в эфире "Эха Петербурга" в том контексте, что именно почетный петербуржец должен, по мнению социолога и правозащитника Дмитрия Дубровского, попросить Беглова отказаться от идеи участия в губернаторских выборах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.