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Новости

12:44

Дмитрий Дубровский призвал известных петербуржцев отговорить Беглова от участия в выборах

фото ЗакС политика Дмитрий Дубровский призвал известных петербуржцев отговорить Беглова от участия в выборах

Историк и правозащитник Дмитрий Дубровский воспринял то, в каком стиле врио губернатора Александр Беглов заявил о своих планах баллотироваться на выборах, мрачно-иронически. Его удивляет, что политтехнологи воспроизводят советский стиль взаимодействия с гражданами: появляется некоторая общественность, которая просит руководителя в чем-либо поучаствовать или остаться на своем месте. По мнению гостя "Эха Петербурга", нельзя не знать, что люди среднего возраста, заставшие СССР, в значительной своей массе находят такой театрализованный формат смешным и рассчитанным на совсем наивную часть населения. Кроме того, ему представляется не вполне справедливым, когда некая группа лиц, не проходившая никакого отбора, говорят приятные чиновнику слова от лица всего общества: "они узурпируют общественное мнение, в известной степени".

В качестве альтернативного мнения Дубровский предложил самым известным и авторитетным петербуржцам выступить с противоположным посылом и публично отговорить Беглова от выдвижения. К таким людям правозащитник отнес актера Олега Басилашвили и режиссера Александра Сокурова.

Вообще, хорошо бы сделать письма с очень вежливой просьбой: "Пожалуйста, будьте так любезны, не ходите, пожалуйста, в губернаторы". У нас есть и другая общественность. А то получается как в известном фильме - "это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города". 

Дмитрий Дубровский

Решение об участии в выборах Беглов озвучил на встрече с 25 мая с общественностью Курортного района, формально "приняв" ее "предложение".



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14:13    
Дубровский все правильно делает и рекомендует. Не надо Александру Дмитриевичу баллотироваться в губернаторы.

14:13    
Басилашвили и Сокуров-конченые мрази, так как они приняли активнейшее участие в развале моей великой Родины-СССР! Искренне их ненавижу!!!

14:01    
А кто сказал этому Дубровскому, что лицедей Басилашвили - авторитетный для петербуржцев человек? Мы же не Украина, чтобы скоморохи нами управляли.

13:32    
Подобным стилем идеологического бреда и лестных для начальства высказываний с трибуны от имени коллег прославился бывший преподаватель научного коммунизма Можайки Вячеслав Макаров. За этот "талант", за подглядывания-подслушивания, стукачество, плетение интриг и прочие мерзости, как изощренная травля отличников и срывание крестиков с курсантов его ненавидели и презирали офицеры и преподы других дисциплин.))

13:28   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

13:02    
12:55 "Какое житие твое, пёс смердящий?" Это твое мнение никчёмно, тролля вечновчерашнего, а Басилашвили и Сокуров - великие мастера своего дела.

12:55    
Басилашвили и Сокуров - ярые антисоветчики и русофобы, потому их мнение не авторитетно, вернее, совершенно никчемно!

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