Дмитрий Дубровский призвал известных петербуржцев отговорить Беглова от участия в выборах

Историк и правозащитник Дмитрий Дубровский воспринял то, в каком стиле врио губернатора Александр Беглов заявил о своих планах баллотироваться на выборах, мрачно-иронически. Его удивляет, что политтехнологи воспроизводят советский стиль взаимодействия с гражданами: появляется некоторая общественность, которая просит руководителя в чем-либо поучаствовать или остаться на своем месте. По мнению гостя "Эха Петербурга", нельзя не знать, что люди среднего возраста, заставшие СССР, в значительной своей массе находят такой театрализованный формат смешным и рассчитанным на совсем наивную часть населения. Кроме того, ему представляется не вполне справедливым, когда некая группа лиц, не проходившая никакого отбора, говорят приятные чиновнику слова от лица всего общества: "они узурпируют общественное мнение, в известной степени".

В качестве альтернативного мнения Дубровский предложил самым известным и авторитетным петербуржцам выступить с противоположным посылом и публично отговорить Беглова от выдвижения. К таким людям правозащитник отнес актера Олега Басилашвили и режиссера Александра Сокурова.

Вообще, хорошо бы сделать письма с очень вежливой просьбой: "Пожалуйста, будьте так любезны, не ходите, пожалуйста, в губернаторы". У нас есть и другая общественность. А то получается как в известном фильме - "это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города". — Дмитрий Дубровский

Решение об участии в выборах Беглов озвучил на встрече с 25 мая с общественностью Курортного района, формально "приняв" ее "предложение".

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