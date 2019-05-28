Горсуд решил оставить директора Большого театра кукол под арестом

Петербургский Горсуд решил оставить без изменений вынесенное Дзержинским райсудом постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина до 17 июня, известили в объединенной пресс-службе городских судебных ведомств.

Калинин просил изменить ему меру пресечения на домашний арест "с любыми ограничениями", а его адвокат настаивал, чтобы его подопечного выпустили из "железной клетки", закрыв заседание от всех "посторонних". Суд оба прошения не удовлетворил.

Директор БТК, выступая на заседании, уведомил собравшихся, что на допросе у следователя он признал фактическую составляющую дела. Вместе с тем, он сообщил о готовности возместить причиненный театру ущерб, так как чувствует "внутреннее раскаяние".

Напомним, по версии следствия, Калинин мог вступить в сговор с директором коммерческой фирмы и заключить в конце прошлого года договор на поставку в учреждение культуры реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей. Затем глава фирмы якобы передала директору театра обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки, которые и считаются присвоенными.