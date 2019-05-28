Пономареву принесли судебную повестку в день заседания

Старейший отечественный правозащитник, глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал "Эху Москвы" о том, что 28 мая представители МВД вручили ему уведомление о проведении судебного заседания, посвященного составленному на него ранее административному протоколу. Заседание должно начаться в тот же день в 12 часов. Пономарева возмущает то, что его ставят в известность столь поздно.

Он отказался явиться, сославшись на заранее запланированные профессиональные дела.

"Почему они так делают?! Потому что они боятся гласности, если это будет заявлено заранее, то в суд могут прийти представители прессы и сочувствующие. Ясно, что это какой-то судебный произвол. Это один из способов погасить гражданскую активность москвичей", - дал Пономарев свое объяснение происходящему.

Отметим, что движение "За права человека" и входящие в его состав организации в регионах с начала года все чаще и чаще штрафует. Чаще всего штраф связан с отказом регисртироваться в качестве иностранного агента и составляет 300 тысяч рублей. В мае правозащитник забил тревогу, опасаясь полного разорения, и открыл сбор средств на свою деятельность.