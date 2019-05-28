Напавший на журналистов "России 24" чиновник из Хакасии написал на них заявление в полицию

Исключенный из рядов "Единой России" за непотребное поведение руководитель Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал в полицию заявление на корреспондента "России 24" Ивана Литомина, передает телеканал "360".

"В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента „Вести 24“ Литомина Ивана. Просьба возбудить уголовное дело по статье УК РФ „Публичное оскорбление представителя власти“", - уточнил чиновник.

По его словам, 28 мая состоялось заседание политсовета членов "Единой России" Ширинского района, выступившего в поддержку своего коллеги. Однопартийцы решили заступиться за Зайцева и направить коллективное обращение в президиум регионального отделения ЕР Хакасии с просьбой пересмотреть его исключение из политорганизации. В случае, если их просьба удовлетворена не будет, они грозятся дружно покинуть ряды ЕдРа.

Сам Зайцев уверен, что корреспондент телеканала "Россия 24" Литомин намеренно его спровоцировал на конфликт. 27 мая в отношении чиновника возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности. Позднее в тот же день его исключили из "Единой России".