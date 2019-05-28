В ГИБДД предложили увеличивать штрафы за каждое повторное нарушение ПДД

Заместитель главы ГИБДД Александр Быков рассказал, что в ведомстве рассматривается идея, предполагающая кратное увеличение штрафов за каждое повторное нарушение Правил дорожного движения. Обязательно должна иметься фото- или видеофиксация инцидента.

Быков посетовал, что на данный момент автолюбители воспринимают штраф как "обычную плату за проезд".

Ежегодно, по его словам, в среднем на 10% растет нарушение ПДД, "пойманных" на фото или видеорегистратор.

"Это говорит о том, что санкция на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует. Основная цель административного наказания не достигается. Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое", - цитирует Быкова "Коммерсант".

Ранее в ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей.