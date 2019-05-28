Пресс-секретарь патриарха не понимает, почему люди возмущаются строительством храмов

Россияне, пребывающие в здравом состоянии ума и духа, не могут противиться возведению православных святынь, уверен пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

"Почему люди возмущаются строительством храмов? Когда русские люди возмущались строительством храмов? Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви? Почему люди против храмов или за сквер? Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу и кажется, что наше население ходит в эти магазины днем и ночью", - задавался вопросами Волков на встрече с представителями прессы 28 мая.

Напомним, в Екатеринбурге недовольство местных жителей возведением храма Святой Екатерины в единственном сквере в центре города не так давно вылилось в массовую акцию гражданского недовольства. В результате возникшего общественного резонанса Владимир Путин поручил провести соцопрос и поинтересоваться у людей о месте, где они желают видеть новый храм.

Между тем, патриарх заявил, что РПЦ строит по три церкви в сутки.