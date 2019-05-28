Рублевский: На благоустройство Петербурга будет затрачено более 7 млрд

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский после заседания городского правительства заявил журналистам, что по оценке его ведомства в 2019 году на благоустройство Петербурга будет затрачено не менее 7 млрд рублей.

Из них только 4 млрд рублей планируется направить из регионального бюджета в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Остальные средства пойдут из других источников.

- Есть бюджеты у муниципальных образований, есть у нас инвесторы – тот же «Газпром», есть строительные организации, которые благоустраивают свои территории. Это тоже благоустройство нашего города. В общей сумме получается более 7 млрд, - заявил Рублевский.

Чиновник заверил, что благоустройство парков и скверов будет осуществляться на основе предложений, которые поступали от граждан в районные и муниципальные администрации, а также комитет по благоустройству. Таких обращений, по словам Рублевского, поступило более 50.

Напомним, накануне в Петербурге состоялся митинг за сохранение Южно-Приморского парка, где РПЦ огородила часть территории для строительства «православного комплекса». Против застройки зеленой зоны подписались более 1900 человек.

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