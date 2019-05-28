Петербуржцы смогут выбрать название для "арт-парка" между Тучковым и Биржевым мостами

Петербургское правительство открыло голосование среди горожан на самое популярное название для "арт-парка", который планируется разбить на Петроградской стороне, между Биржевым и Тучковым мостами, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко. Опрос и сбор идей осуществится в сообществе "ВКонтакте", которое ведет Смольный. Высказаться можно будет и о некоем желаемом наполнении будущей зеленой зоны и деталях ее оформления.

"Мы подготовим соответствующую выборку и проведем интерактивное голосование", - рассказал чиновник.

Предполагаемая площадь будущего парка - 6 га.

Отметим, что 23 апреля врио губернатора Александр Беглов продемонстрировал президенту Владимиру Путину ранее нигде не афишировавшийся проект реновации территории бывшего научного центра "Прикладная химия" у Биржевого моста под новый парк. Между тем, изначально на этой местности должен был появиться судебный квартал. Перенос комплекса судебных зданий на Смольнинскую набережную раскритиковали парламентские справедливороссы, выразив уверенность, что это изуродует зеленую зону возле Невы.

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