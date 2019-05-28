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19:20

Ройзман с пониманием отнесся к нападению единоросса на журналиста "России 24"

фото ЗакС политика Ройзман с пониманием отнесся к нападению единоросса на журналиста "России 24"

Бывший мэр Екатеринбурга и общественный деятель Евгений Ройзман выступил с достаточно неожиданным для себя комментарием стычки корреспондента телеканала "Россия 24" и главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Результатом конфликта стало падение на пол журналиста, возбуждение уголовного дела в отношении чиновника и исключение последнего из рядов "Единой России". 

Хорошо знакомый с бюрократической работой, Ройзман поставил себя на место провинившегося госслужащего.

"Сидит мужик, ломает голову, как и на что поделить деньги - там мост обрушился, здесь трубу прорвало... Для меня это не журналист, это пропагандист провокатор, который зашел ко мне с совершенно конкретными задачами, и совершенно в последнюю очередь его интересует выяснение истинных обстоятельств дела", - заявил основатель "Города без наркотиков".

Против Зайцева СК возбудил уголовное дело из-за того, что он напал на телекорреспондента, пришедшего к нему на работу и ставшего расспрашивать чиновника о плохих жилищных условиях жителей Хакасии, материально пострадавших в результате пожаров 2015 года. По словам Ройзмана, проблемы погорельцев должны находиться в ведении федеральных, а не местных властей.

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21:29    
Не имея никакого уважения к Ройзману, но тут он прав. У нас стали не журналисты, а наглые шакалы-журналюги. Посмотрите, как в разных ситуациях они себя ведут не только с гос. служащими, а и с простыми людьми. Бесцеремонное наглое приставание,сование микрофона в лицо, преследование вприпрыжку за нежелающими с ними разговаривать. Помню, как артист Певцов просил не лезть к нему и его жене, но журналюга был нагл и хотел кушать. Получил по-полной - Певцов атлет, и больше к нему не пристают. Так надо поступать со всеми такими уродцами. Многовато бездельников стало,  попёрлись они в услужение к пятой колонне или в жёлтую прессу.

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