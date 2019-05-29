Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:29

В Россельхознадзоре поддержали частичный запрет для россиян на ввоз продуктов из-за границы

фото ЗакС политика В Россельхознадзоре поддержали частичный запрет для россиян на ввоз продуктов из-за границы

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддерживает частичный запрет на ввоз молочных и мясных продуктов из-за границы для личных нужд, передает ТАСС.

После заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе Данкверт заявил, что следует ввести запрет на «те вещи, которые несут большие риски», но «до абсурда доходить не надо». Запрет на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах», подчеркнул глава Россельхознадзора, и «не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы».

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», - привел пример Данкверт. Он отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.

В апреле Национальная мясная ассоциация предложила ввести подобный запрет. По мнению представителей ассоциации, в продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов. В «запретный» список предлагали внести хамон и пармезан. В правительстве сообщали, что таких ограничений вводить не собираются.

С 2014 года западные страны ввели в отношении России санкции - как ответ на вхождение Крыма в состав РФ. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Сейчас в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Действие продуктового эмбарго продлено до конца 2019 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:49    
10-14,снова глазом своим шоколадным вертит и пургу гонит!Стелется перед ер. Иначе, как понять твой сарказм и и одобрение запретов из за рубежа? Ешьте, мол, сою магазинную и запивайте её маслом пальмовым.

10:28    
А ваш путинский паханат никогда не был цивилизованной страной и никогда не будет.
Нехер звиздеть про цивилизованные страны.

10:14    
Говорят у россиян денег нет, но они все стремятся привезти из-за бугра продукты, которые в 3-4 дороже, чем отечественные...Ой, дурят граждане правительство, говоря о своей бедности!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
13:23 Генпрокуратура Литвы собирается продолжать расследование "дела 13 января 1991 года"

13:22 В летние выходные большегрузы не смогут ездить по Ленобласти

12:52 Суши-бар в Приморском закрыли из-за бранных корней в "японском" названии

12:41 Макаров предложил ЗакСу назначить выборы губернатора Петербурга на 8 сентября   1

12:18 Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

12:12 Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева, ставшего послом РФ в Беларуси

11:58 Прочтя диссертацию Беглова, Лев Лурье нашел ее забавной   3

11:48 СМИ: Беглов в очереди к "самому главному и модному" среди чиновников старцу

11:32 Кирилл Рогов: Масштаб протестов не отвечает вредности последних законов   1

11:17 Беглов ушел от общения с журналистами после презентации проекта "Мой город – мои возможности"

10:58 РКН требует от E1.RU удалить с YouTube трансляции протестов в Екатеринбурге из-за комментариев   1

10:31 В аппарате Москальковой сочли провокации активистов причиной массовых задержаний на Первомае   4

9:52 Социологи назвали регион с самым низким рейтингом Путина   6

9:29 В Россельхознадзоре поддержали частичный запрет для россиян на ввоз продуктов из-за границы   3

28 мая, 21:05 Суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей из-за акции против Беглова   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.