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13:23

Генпрокуратура Литвы собирается продолжать расследование "дела 13 января 1991 года"

фото ЗакС политика Генпрокуратура Литвы собирается продолжать расследование "дела 13 января 1991 года"

Генпрокуратура Литвы намерена продолжать досудебное разбирательство по делу о событиях 13 января 1991 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

13 января 1991 года советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 получили ранения. Дело по этой операции было возбуждено в Литве более 20 лет назад. В апреле 2018 года дело было приостановлено, но это решение раскритиковали экс-глава Литвы Витатутас Ландсбергис и сын погибшего при тех событиях Робертас Повилайтис. По мнению потерпевшего, прокуратура сделала не все, чтобы привлечь виновных в ответственности.

В конце марта 2018 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по этому делу в военных преступлениях и преступлениях против человечности бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Первого приговорили к 10 годам лишении свободы заочно, второго – к 12.

Еще нескольким россиянам суд также заочно назначил от 4 до 14 лет колонии. В ответ Следственный комитет России возбудил дело против литовских судей по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора).

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