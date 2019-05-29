"Лужа Харлашкина" и "песочница Беглова": На намывных территориях В.О. придумали новые топонимы

В новостройках на намывных территориях Васильевского острова неизвестные установили таблички с выдуманными названиями объектов, критикующими правительство и благоустройство района, сообщил очевидец в группе жителей ЖК «Я Романтик».

Так, в районе ЖК «Я – Романтик» с подачи неизвестных появились такие объекты, как бульвар Обещаний Смольного, улица Позора КРТИ, лужа Харлашкина, песочница Беглова и другие. Также оставлен ящик с надписью «Сбор денег на дороги», содержимое которого обещано передать в Смольный.

Развитие намывных территорий вызывало критику горожан, многие недовольны отсутствием инфраструктуры там. Также в 2018 году жители ЖК «Я – Романтик» пожаловались в Смольный на нескончаемый гул ЗСД и попросили власти установить шумоизоляционные экраны по всей длине вдоль участка трассы на Васильевском острове.

Фото: vk.com/yaromantic

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