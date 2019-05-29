Прокуратура не усмотрела экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

Генеральная прокуратура в лице своего руководителя Юрии Чайки отказалась возбуждать уголовное дело в отношении литератора и общественного деятеля Дмитрия Быкова из-за его еще не написанной книги о генерале Власове, перешедшего в годы Второй мировой войны на сторону немецко-фашистских войск. При этом не уточняется, как именно проводилась проверка, с учетом того, что произведение еще далеко от завершения и выхода в свет.

"Не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма. Так мы их всех можем пересажать в тюрьму. Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм", - рассудил прокурор на встрече с депутатами Госдумы, слова которого цитирует "Интерфакс".

Проблемой был очень обеспокоен справедливоросс Анатолий Грешневиков, безуспешно вступивший с Чайкой в горячий спор.

Первая атака на Быкова такого рода произошла после его получившего резонанс выступления в стенах петербургской гостиницы "Гельвеция". В ходе беседы с поклонниками писатель предположил, что советская интеллигенция готова была соблазниться Гитлером и его идеологией, и для этого было только одно препятствие в виде антисемитизма фюрера. После этого член партии "Коммунисты России" написал против Быкова заявление в Следственный комитет, но и это силовое ведомство не нашло в словах их автора следов экстремизма.