Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина

Отвечая онлайн на вопросы интересующихся его творчеством и аналитикой, политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей сходу нашел решение для проблемы, которую представляет собой заметно падающий рейтинг главы государства Владимира Путина. Выглядит оно радикально и просто.

"Есть один прекрасный вариант повысить рейтинг - отправить в отставку действующее правительство Российской Федерации. Ни в одной стране мира члены правительства, которое шестой год допускает снижение доходов населения, не удержалось бы на своих должностях", - рассудил эксперт.

При этом Соловей заметил с убежденностью в голосе, что Россия больше не примет во главе страны представителей силовых структур, поскольку "генералов и полковников мы уже наелись".

Отметим, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина и количество россиян, готовых проголосовать за него, неуклонно снижаются фактически с каждым опросом - причем опросом в исполнении даже организации ВЦИОМ, которую принято считать лоялистской.

Согласно последней информации на эту тему, хуже всего по стране к ее лидеру относятся в Магаданской области. Там на сегодняшний день за Путина готово проголосовать только 36 процентов респондентов.