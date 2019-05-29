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18:48

Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина

фото ЗакС политика Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина

Отвечая онлайн на вопросы интересующихся его творчеством и аналитикой, политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей сходу нашел решение для проблемы, которую представляет собой заметно падающий рейтинг главы государства Владимира Путина. Выглядит оно радикально и просто.

"Есть один прекрасный вариант повысить рейтинг - отправить в отставку действующее правительство Российской Федерации. Ни в одной стране мира члены правительства, которое шестой год допускает снижение доходов населения, не удержалось бы на своих должностях", - рассудил эксперт.

При этом Соловей заметил с убежденностью в голосе, что Россия больше не примет во главе страны представителей силовых структур, поскольку "генералов и полковников мы уже наелись".

Отметим, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина и количество россиян, готовых проголосовать за него, неуклонно снижаются фактически с каждым опросом - причем опросом в исполнении даже организации ВЦИОМ, которую принято считать лоялистской.

Согласно последней информации на эту тему, хуже всего по стране к ее лидеру относятся в Магаданской области. Там на сегодняшний день за Путина готово проголосовать только 36 процентов респондентов.

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19:17    
Соловей, хватит врать! Хватит вести подрывную работу! Вот только что ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга одобрения россиянами деятельности Путина с декабрьских(2018г.) 62% до майских 66% по всей России! Это супер рейтинг!!! Также сегодня ВЦИОМ сообщил, что, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Беглов победил бы в первом туре, набрав 54,4%! Это факт, а не прозападные хотелки и домыслы на основе клеветы!

19:00    
Нет, профессор. Переменой клоунов вы этот балаган популярнее не сделаете.
Только полная смена социально-экономического курса на диаметрально противоположный!
Да и старику Кабаеву пора плотнее заняться спортом и физкультурой.

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