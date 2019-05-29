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Новости

29 мая, 19:54

Карельские власти оплатят малоимущим покупку спутниковых тарелок

фото ЗакС политика Карельские власти оплатят малоимущим покупку спутниковых тарелок

В связи с тем, что республика Карелия с 14 октября планирует полностью перейти на цифровое телевещание, местное правительство задумало возместить расходы на покупку и установку спутниковых тарелок тем малоимущим гражданам, у которых еще нет этой современной техники.

Ожидается, что таким образом помогут всем тем гражданам, чей доход составляет менее 20 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС. со ссылкой на замглавы карельской администрации Константина Сибирякова.

"Мера остается прежней, но возможности населения воспользоваться ей мы повышаем. Если раньше эта мера предусматривалась при доходе одного члена семьи на уровне прожиточного минимума, теперь мы делаем его полуторным", - приводятся слова чиновника.

Напомним, что точно так же полностью перейти на "цифру" в октябре планируют в Петербурге и Ленобласти. Делается это под эгидой федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Аналоговое вещание отличается от цифрового тем, что в первом случае непрерывный сигнал переводится в изображение через электронную схему, а во втором – применяется метод цифрового кодирования информации и сжатие данных.

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29 мая, 21:06   Бордунов  
Инфоинфекция, чтобы карельские малоимущие знали про все масковские склоки, що там у хохлов, и чудесах великого Путина.
Лучше на этих тарелках зимой с горок кататься или в металлолом сдать.

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