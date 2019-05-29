Протоиерей Смирнов: Кому какое собачье дело до наших храмов?

Скандально знаменитый церковный деятель, московский протоиерей Дмитрий (Димитрий) Смирнов обозначил свою непримиримую позицию относительно того, нужны ли России храмы в таком количестве, в котором, по словам его начальника патриарха Кирилла, они строятся. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он заявил, что три возводимых храма в день для такой большой страны, тем более пережившей большевизм, это несерьезный показатель: этого мало.

"Было очень много уничтожено. Сейчас у нас пять тысяч церквей стоят просто в руинах, даже в Московской области - полторы тысячи руин вместо храмов. Конечно, мы еще не достигли той цифры, которая у нас была до революции. Весь наш народ хочет быть крещеным, венчаным, отпетым в храме после смерти", - сказал за всех россиян клирик.

По имеющейся у него статистике, "антигерои" по количеству храмов на душу населения - Москва и Петербург, а "чемпион" - республика Мордовия.

В пользу своей позиции он сослался на бывшего предстоятеля РПЦ Алексея II, который, однажды открывая храм в при тюрьме, высказался в том духе, что чем больше церквей, тем меньше тюрем.

"Кому какое собачье дело до наших храмов? Мы хотим заниматься детьми, помогать бедным", - воскликнул в ходе своего выступления Смирнов.

Патриарх Кирилл ранее, комментируя протесты защитников сквера в Екатеринбурге от строительства очередного культового сооружения, признался в том, что РПЦ строит по три храма в день не от большого богатства.