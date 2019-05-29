Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

29 мая, 20:56

Арестованный Абызов уподобил СИЗО комфортабельной гостинице

фото ЗакС политика Арестованный Абызов уподобил СИЗО комфортабельной гостинице

Бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов, проходящий по уголовному делу о крупных хищениях, излучает жизнелюбие и крайне доволен условиями следственного изолятора Лефортово. Об этом, пересказывая детали недавнего посещения экс-чиновника, сообщила "Эху Москвы" специалист по местам заключения, член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

"Он не жаловался на здоровье, на настроение, наоборот, пытался всячески подчеркнуть, что он весь на позитиве, что, в принципе, всё устраивает. Он говорит: «А кому тяжело? Всем хорошо». Он часто повторял, что это, в общем, гостиница четыре звезды с плюсом, называл "Лефортово" отелем несколько раз", - удивленно пересказала увиденное и услышанное член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По версии следствия, Абызов, пользуясь своим высоким статусом, в составе организованной группы похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области и вывез эти деньги за границу. Позже все его имущество в размере более 430 млн рублей арестовали. Под стражей он, задержанный в марте, останется как минимум до 25 июля.

В правительстве Дмитрия Медведева он работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока саму его должность не упразднили.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
29 мая, 20:56 Арестованный Абызов уподобил СИЗО комфортабельной гостинице

29 мая, 20:21 Протоиерей Смирнов: Кому какое собачье дело до наших храмов?   3

29 мая, 20:11 Собчак в шутку выдвинула Варламова в "мэры" Петербурга   1

29 мая, 19:54 Карельские власти оплатят малоимущим покупку спутниковых тарелок   1

29 мая, 19:20 Активисты ЕдРа проверят безопасность дорог, ведущих к школам

29 мая, 19:18 Доход заместителя главного бухгалтера ЗакСа составил 6,3 млн рублей   1

29 мая, 18:59 Комитет по молодежной политике подал встречный иск к «Новому поколению»

29 мая, 18:57 Юрий Чайка призвал ужесточить закон об НКО-иноагентах   2

29 мая, 18:48 Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина   3

29 мая, 18:12 Защитники Южно-Приморского парка добиваются референдума

29 мая, 18:07 Михаил Саакашвили вернулся на Украину   2

29 мая, 17:56 В Росгвардии назвали "адекватным ситуации" избиение зрителей хип-хоп фестиваля   2

29 мая, 17:47 Милонов высказался резко против идеи "отцовского капитала"

29 мая, 17:37 В Мурманской области украли железнодорожный мост

29 мая, 17:06 Лимонов считает, что ход расследования взрыва в Можайке специально замалчивают

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.