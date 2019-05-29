Арестованный Абызов уподобил СИЗО комфортабельной гостинице

Бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов, проходящий по уголовному делу о крупных хищениях, излучает жизнелюбие и крайне доволен условиями следственного изолятора Лефортово. Об этом, пересказывая детали недавнего посещения экс-чиновника, сообщила "Эху Москвы" специалист по местам заключения, член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

"Он не жаловался на здоровье, на настроение, наоборот, пытался всячески подчеркнуть, что он весь на позитиве, что, в принципе, всё устраивает. Он говорит: «А кому тяжело? Всем хорошо». Он часто повторял, что это, в общем, гостиница четыре звезды с плюсом, называл "Лефортово" отелем несколько раз", - удивленно пересказала увиденное и услышанное член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По версии следствия, Абызов, пользуясь своим высоким статусом, в составе организованной группы похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области и вывез эти деньги за границу. Позже все его имущество в размере более 430 млн рублей арестовали. Под стражей он, задержанный в марте, останется как минимум до 25 июля.

В правительстве Дмитрия Медведева он работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока саму его должность не упразднили.