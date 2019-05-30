Комитет ГД по безопасности одобрил закон об использовании нацистской символики в искусстве

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о смягчении запрета на демонстрацию нацистской символики в искусстве и СМИ, передает «Интерфакс». Депутатам рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Авторы инициативы – Елена Ямпольская, Владимир Бортко, Петр Толстой и другие депутаты. Они предложили разрешить использовать изображение нацистской символики в произведениях литературы, науки, СМИ и искусства, если демонстрация сопровождается осуждением нацизма и не несет в себе признаков пропаганды или оправдания идеологии.

Пока публичное демонстрирование нацистской символики даже без пропаганды может привести к возбуждению дела по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Под статью сейчас могут попасть даже советские фильмы о Великой Отечественной войне – такие как «Семнадцать мгновений весны» или «Обыкновенный фашизм».

Ранее в правительстве поддержали законопроект, но обратили внимание на формулировку об использовании нацистской символики при условии «осуждения нацизма». Это может потребовать обязательного комментирования при использовании, что не всегда возможно в искусстве. К тому же есть риск, что символику будут использовать с формально негативным комментарием, оправдывая нацизм, опасаются в кабмине.

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