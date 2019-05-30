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11:55

Активисты: Силовики планируют снести лагерь противников строительства свалки в Шиесе

фото ЗакС политика Активисты: Силовики планируют снести лагерь противников строительства свалки в Шиесе

Уже несколько дней подряд на станции Шиес в Архангельской области местные жители, борющиеся со строительством мусорного полигона, имеют стычки с сотрудниками частного охранного предприятия и силовиками. Накануне, 29 мая, после ожесточенного противостояния в больницу вновь были доставлены несколько активистов, других же с применением силы увезли в отделы полиции. Противники свалки говорят, что правоохранители готовят "жесткий сценарий" разгона палаточного лагеря, разбитого протестующими на территории будущего полигона.

"Лагерь сносят. И мы обязаны отстроить его оперативно. Нельзя переставать там быть. Спокойно, с чувством, с толком и расстановкой, как ни в чем не бывало, начинаем всё заново. Нас не согнуть", - призывают соратников активисты в паблике "Поморье - не помойка!".

Впрочем, местные СМИ, освещающие события на Шиесе, отмечают, что информация о "силовом сценарии" преувеличена. Возможно, речь идет всего о нескольких палатках, находящихся в непосредственной близости к стройке.

Впрочем, по данным местных СМИ, сведения о готовящемся сносе лагеря протестующих противоречивы и пока не подтверждаются. Возможно, речь идет об отдельных палатках, находящихся в непосредственной близости к стройке. 

В конце апреля на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций превысила 1 млн рублей.

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