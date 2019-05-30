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15:45

Госдума одобрила закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные" ДТП

фото ЗакС политика Госдума одобрила закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные" ДТП

Депутаты нижней палаты российского парламента в окончательном, третьем, чтении приняли законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за совершение ДТП в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, результатом которого стала смерть одного и более человек, передает ТАСС.

Правки были внесены в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека срок заключения для виновника ДТП увеличивается с 4 до 3-7 лет; в случае гибели одного человека - от 5 до12 лет; двух и более граждан - от 8 до 15 лет.

Аналогичные санкции предполагаются и для машинистов, а также водителей воздушного, морского и иного транспорта.

Ранее, напомним, Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших "смертельное" ДТП.

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