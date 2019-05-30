В Генпрокуратуре предложили обязать подростков проходить тест на склонность к наркотикам

Представитель Генпрокуратуры Елена Сухова в ходе «круглого стола» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству предложила ввести обязательное социально-педагогическое тестирование подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков, передает «Интерфакс».

По словам Суховой, только после тестирования на склонность и выявления с его помощью группы риска можно будет говорить о медицинском тестировании подростков на наркотики. Сейчас социальное тестирование делается только с согласия родителей несовершеннолетних, отметила представитель Генпрокуратуры.

Последняя проверка Генпрокуратуры показала, что за три года дети свыше 2,5 тысяч раз отравились психотропными и наркотическими веществами, сообщила Сухова. Погибло более 50 детей, из них 21 – в 2019 году, отметила она. 700 из отравившихся детей, по данным ведомства, не достигли 14 лет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил тестировать школьников на наркотики, и только после этого вручать им аттестаты.

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