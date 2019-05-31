Южнокорейская газета поведала о казни дипломата КНДР после неудачного саммита Кима и Трампа Специальный представитель Госсовета КНДР по делам США Хек Чхоль лишился жизни после последнего и оказавшегося крайне неплодотворным саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, выяснили журналисты южнокорейской газеты Chosun Ilbo. Помимо него, по информации издания, по аналогичной причине были казнены еще четверо сотрудников МИД Северной Кореи. Более "легкой" участи удостоился первый зам Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль, которого отправили на каторгу. Ранее КНДР отказалась возобновлять диалог по ядерному разоружению с США. Второй саммит руководителей США и Северной Кореи прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама. Добавим, 12 июня 2018 года Трамп и Ким повстречались впервые в мировой истории взаимоотношения двух стран. Тогда Ким назвал происходящее "прелюдией к миру". По итогам бесед и сытного обеда лидеры двух государств подписали документ. Содержание пакта не разглашалось, однако источник CNN поделился, что на бумаге был зафиксирован прогресс по ядерному разоружению КНДР. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен